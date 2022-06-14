Медведев: в стремлении уничтожить российскую экономику Запад пойдёт до конца

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Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев выразил мнение, что Запад «пойдёт до конца» в стремлении уничтожить российскую экономику.
Медведев: в стремлении уничтожить российскую экономику Запад пойдёт до конца
  • РИА Новости

«Все понимают, что в своём рвении уничтожить отечественную экономику наши враги будут идти до конца», — написал Медведев в Telegram.

Он отметил, что Запад продолжит вводить против России санкции и «под надуманными предлогами» исключать её из различных организаций.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки вытолкнуть Россию из международной жизни не просто бесперспективны, но даже невозможны.

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