Медведев: в стремлении уничтожить российскую экономику Запад пойдёт до конца

Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев выразил мнение, что Запад «пойдёт до конца» в стремлении уничтожить российскую экономику.

«Все понимают, что в своём рвении уничтожить отечественную экономику наши враги будут идти до конца», — написал Медведев в Telegram.

Он отметил, что Запад продолжит вводить против России санкции и «под надуманными предлогами» исключать её из различных организаций.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки вытолкнуть Россию из международной жизни не просто бесперспективны, но даже невозможны.