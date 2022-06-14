Медведев: в стремлении уничтожить российскую экономику Запад пойдёт до конца
- РИА Новости
«Все понимают, что в своём рвении уничтожить отечественную экономику наши враги будут идти до конца», — написал Медведев в Telegram.
Он отметил, что Запад продолжит вводить против России санкции и «под надуманными предлогами» исключать её из различных организаций.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки вытолкнуть Россию из международной жизни не просто бесперспективны, но даже невозможны.