В доме греческого журналиста Портосалте взорвали самодельное взрывное устройство

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В ночь на 14 июня неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство у входа в дом греческого журналиста проправительственного телеканала Skai Ариса Портосалте.
В доме греческого журналиста Портосалте взорвали самодельное взрывное устройство
  • © РИА Новости / Костис Нтантамис

Инцидент произошёл около 03:00 — преступники заложили устройство из четырёх газовых баллончиков, три из которых взорвались. В результате вход в здание был повреждён, начался пожар.

«Трагедия в том, что у нас есть терроризм... Меня преследуют уже более десяти лет, потому что я высказываю своё мнение. Это мнение не покупается», — заявил Портосалте.

Он добавил, что в доме проживают ещё семь семей.

Ранее ФСБ сообщила о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство российского журналиста Владимира Соловьёва.

Соловьёв поблагодарил ФСБ и заявил, что не замечал никакой слежки за собой.

По информации СК, были задержаны шесть фигурантов. В ведомстве сообщили, что «преступление планировалось реализовать на территории города Москвы путём подрыва автомашины журналиста».

В апреле суд арестовал пятого подозреваемого в подготовке убийства Соловьёва.

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