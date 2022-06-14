Папа Римский выразил надежду на встречу с патриархом Кириллом в Казахстане в сентябре

Папа Римский Франциск заявил, что надеется встретиться с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Казахстане в сентябре.

«Я должен был встретиться с ним 14 июня в Иерусалиме, чтобы поговорить о наших делах... Я надеюсь встретиться с ним... в Казахстане в сентябре», — цитирует его ТАСС.

Понтифик отметил, что ранее встречу было решено перенести на более поздний срок из-за конфликта на Украине.

16 марта посредством видеосвязи состоялся разговор патриарха Кирилла и Папы Римского Франциска, в ходе которого они «обсудили ряд текущих вопросов двустороннего взаимодействия».

Ранее в РПЦ сообщили, что ожидают более благоприятных условий для встречи понтифика и патриарха Кирилла.