В «Лаборатории Касперского» заявили, что хакеры больше не интересуются российскими картами

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Карты российских банков с апреля 2022 года стали неинтересными для хакеров из-за невозможности выполнять операции за рубежом. Об этом заявил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.
В «Лаборатории Касперского» заявили, что хакеры больше не интересуются российскими картами
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«С апреля 2022 года русские карты, видимо, хакерам не нужны: за рубежом они на них ничего купить не могут. Получается, что для карточного мошенничества остаются только возможности в России», — приводит РИА Новости его слова в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В марте американская компания Visa заявила о намерении приостановить работу на территории России.

Также американская финансовая корпорация Mastercard приостановила оказание услуг на российской территории.

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