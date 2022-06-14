В «Лаборатории Касперского» заявили, что хакеры больше не интересуются российскими картами
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«С апреля 2022 года русские карты, видимо, хакерам не нужны: за рубежом они на них ничего купить не могут. Получается, что для карточного мошенничества остаются только возможности в России», — приводит РИА Новости его слова в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
В марте американская компания Visa заявила о намерении приостановить работу на территории России.
Также американская финансовая корпорация Mastercard приостановила оказание услуг на российской территории.