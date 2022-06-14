Американец Рид, освобождённый в обмен на Ярошенко, подал жалобу в ООН на власти России
Об этом сообщил представитель Рида Джонатан Фрэнкс.
Поданное заявление, как уточняется, требует от ООН признать незаконность задержания Рида в России и нарушении его прав.
«Петиция также требует взыскания с России компенсации за нарушение прав Рида», — говорится в сообщении Фрэнкса в Twitter.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что вызволение из американских тюрем россиян является ключевой задачей российских дипломатов.
Он рассказал, что находящимся в американских тюрьмах россиянам отказывают в медицинском обслуживании и предоставлении необходимых лекарств.
По словам Антонова, таким образом происходит нарушение международных обязательств со стороны США.
Ранее супруга заключённого в американской тюрьме Виктора Бута Алла сообщила о резком ухудшении его здоровья в американской тюрьме.
В мае российское посольство в Вашингтоне заявило, что содержащимся в американских тюрьмах российским гражданам Виктору Буту и Роману Селезнёву отказали в предоставлении медицинской помощи.