Американец Рид, освобождённый в обмен на Ярошенко, подал жалобу в ООН на власти России

Освобождённый из российской тюрьмы в обмен на российского лётчика Константина Ярошенко американский студент Тревор Рид подал жалобу на правительство России в ООН.

Об этом сообщил представитель Рида Джонатан Фрэнкс.

Поданное заявление, как уточняется, требует от ООН признать незаконность задержания Рида в России и нарушении его прав.

«Петиция также требует взыскания с России компенсации за нарушение прав Рида», — говорится в сообщении Фрэнкса в Twitter.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что вызволение из американских тюрем россиян является ключевой задачей российских дипломатов.

Он рассказал, что находящимся в американских тюрьмах россиянам отказывают в медицинском обслуживании и предоставлении необходимых лекарств.

По словам Антонова, таким образом происходит нарушение международных обязательств со стороны США.

Ранее супруга заключённого в американской тюрьме Виктора Бута Алла сообщила о резком ухудшении его здоровья в американской тюрьме.

В мае российское посольство в Вашингтоне заявило, что содержащимся в американских тюрьмах российским гражданам Виктору Буту и Роману Селезнёву отказали в предоставлении медицинской помощи.