Bloomberg: США тайно поощряют компании наращивать закупку удобрений из России
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, данная политика США является «частью сложных и трудных переговоров, проводимых с участием ООН по увеличению поставок удобрений, зерна и другой сельскохозяйственной продукции из России и с Украины».
Ранее стало известно, что годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6% — это максимум с декабря 1981 года.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает безосновательными упрёки в адрес Москвы и Минска по вопросу вывоза украинского зерна, Россия предложила уже семь направлений его экспорта.