Bloomberg: США тайно поощряют компании наращивать закупку удобрений из России

Американское правительство тайно поощряет сельскохозяйственные и транспортные компании наращивать закупку российских удобрений в связи с санкциями и резким ростом цен на продовольствие.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, данная политика США является «частью сложных и трудных переговоров, проводимых с участием ООН по увеличению поставок удобрений, зерна и другой сельскохозяйственной продукции из России и с Украины».

Ранее стало известно, что годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6% — это максимум с декабря 1981 года.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает безосновательными упрёки в адрес Москвы и Минска по вопросу вывоза украинского зерна, Россия предложила уже семь направлений его экспорта.