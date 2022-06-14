В Белом доме заявили, что США намерены призвать союзников продолжать поставки оружия Киеву

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что министр обороны США Ллойд Остин на встрече контактной группы по Украине, запланированной в Европе на текущей неделе, планирует призвать американских союзников продолжать военную поддержку Киева.

«Он (Остин. — RT) встретится с главами оборонных ведомств и начальниками генеральных штабов нескольких десятков стран, чтобы попросить их, в том числе, продолжать поставки военного снаряжения Украине», — передаёт РИА Новости её слова на брифинге.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что вооружение, поставляемое западными странами Киеву, используется против мирного населения Донбасса.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что требования Киева к Западу о поставках реактивных систем залпового огня являются прямой провокацией, нацеленной на то, чтобы вовлечь другие страны в ситуацию на Украине.