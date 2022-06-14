В Белом доме заявили о продлении режима санкций США в отношении КНДР ещё на год

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Американский президент Джо Байден продлил ещё на год режим односторонних американских санкций в отношении КНДР.

В заявлении, распространённом пресс-службой Белого дома, отмечается, что решение принято на основании того, что всё ещё сохраняется «риск распространения ядерных материалов на Корейском полуострове».

Кроме того, в документе сказано, что политика представителей властей Северной Кореи «продолжает представлять угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединённых Штатов».

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что власти США дадут мощный ответ на новые ядерные испытания КНДР.

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