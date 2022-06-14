Байден принял решение о продлении на год санкционного режима в отношении властей Белоруссии

Американский президент Джо Байден продлил на один год действие режима односторонних санкций в отношении властей Белоруссии.

«Я продлеваю на один год режим национального чрезвычайного положения по отношению к Белоруссии», — говорится в документе, распространённом Белым домом.

В документе отмечается, что такое решение было принято в связи с определённой политикой представителей белорусских властей, а также с «пагубной деятельностью и злоупотреблениями, которые продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и интересам США».

Ранее стало известно, что министерство торговли США объявило о санкциях в отношении 71 предприятия из России и Белоруссии.