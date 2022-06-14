Байден принял решение о продлении на год санкционного режима в отношении властей Белоруссии

Короткая ссылка
Американский президент Джо Байден продлил на один год действие режима односторонних санкций в отношении властей Белоруссии.

«Я продлеваю на один год режим национального чрезвычайного положения по отношению к Белоруссии», — говорится в документе, распространённом Белым домом.

В документе отмечается, что такое решение было принято в связи с определённой политикой представителей белорусских властей, а также с «пагубной деятельностью и злоупотреблениями, которые продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и интересам США».

Ранее стало известно, что министерство торговли США объявило о санкциях в отношении 71 предприятия из России и Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить