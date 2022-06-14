Премьеры Португалии и Британии выступили за увеличение военных расходов НАТО
«Оба лидера согласны, что во всём альянсе необходимо увеличить военные расходы, а также высказались за необходимость более глубокого сотрудничества в сфере развития оборонной техники и оборудования для более глубокой интеграции в НАТО», — говорится в релизе офиса главы британского правительства.
Кроме того, Кошта и Джонсон заявили о своей полной поддержке в отношении присоединения Финляндии и Швеции к альянсу, а также выразили уверенность, что эти страны укрепят союз.
Отмечается, что между Португалией и Великобританией была подписана совместная декларация об укреплении сотрудничества.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас на встрече в Вильнюсе глав правительств стран Балтии и Германии выразила надежду, что конкретные шаги в сторону усиления восточного крыла Североатлантического альянса будут сделаны на предстоящем саммите НАТО в Мадриде.
До этого Каллас и Джонсон обсудили возможность создания в Эстонии командной структуры на уровне дивизии НАТО.