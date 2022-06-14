Премьеры Португалии и Британии выступили за увеличение военных расходов НАТО

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта и его коллега, британский премьер-министр Борис Джонсон в преддверии мадридского саммита НАТО встретились в Лондоне, где выразили мнение, что военные расходы Североатлантического альянса должны быть увеличены.

«Оба лидера согласны, что во всём альянсе необходимо увеличить военные расходы, а также высказались за необходимость более глубокого сотрудничества в сфере развития оборонной техники и оборудования для более глубокой интеграции в НАТО», — говорится в релизе офиса главы британского правительства.

Кроме того, Кошта и Джонсон заявили о своей полной поддержке в отношении присоединения Финляндии и Швеции к альянсу, а также выразили уверенность, что эти страны укрепят союз.

Отмечается, что между Португалией и Великобританией была подписана совместная декларация об укреплении сотрудничества.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас на встрече в Вильнюсе глав правительств стран Балтии и Германии выразила надежду, что конкретные шаги в сторону усиления восточного крыла Североатлантического альянса будут сделаны на предстоящем саммите НАТО в Мадриде.

До этого Каллас и Джонсон обсудили возможность создания в Эстонии командной структуры на уровне дивизии НАТО.