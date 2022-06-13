Заместитель помощника госсекретаря США Хоган: Вашингтон намерен выделять Киеву примерно по $1,5 млрд в месяц
«Мы уже выделили миллиард долларов на эти цели через различные механизмы и намерены направлять ещё примерно по $1,5 млрд ежемесячно на протяжении четырёх-пяти месяцев», — цитирует Хогана РИА Новости.
Он отметил, что прямая поддержка киевских властей является одним из приоритетов нынешней американской администрации.
Ранее Всемирный банк сообщил об одобрении дополнительных мер финансовой поддержки украинской стороне в размере $1,49 млрд.