Заместитель помощника госсекретаря США Хоган: Вашингтон намерен выделять Киеву примерно по $1,5 млрд в месяц

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Соединённые Штаты намерены направлять Украине примерно по $1,5 млрд ежемесячно на протяжении четырёх-пяти месяцев для поддержания работы правительства. Об этом заявил первый заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Дерек Хоган.

«Мы уже выделили миллиард долларов на эти цели через различные механизмы и намерены направлять ещё примерно по $1,5 млрд ежемесячно на протяжении четырёх-пяти месяцев», — цитирует Хогана РИА Новости.

Он отметил, что прямая поддержка киевских властей является одним из приоритетов нынешней американской администрации.

Ранее Всемирный банк сообщил об одобрении дополнительных мер финансовой поддержки украинской стороне в размере $1,49 млрд.

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