Госдеп: США готовы изменить свою военную стратегию в АТР в ответ на ядерные испытания КНДР

Соединённые Штаты готовы ответить на ядерные испытания КНДР кратко- и долгосрочными корректировками своего военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Наша цель заключается лишь в том, чтобы регион был стабильным и мирным... Пока режим в Пхеньяне не изменит курс, мы продолжим оказывать давление», — заявил Блинкен.

Он подчеркнул, что США готовы внести корректировки в свою военную стратегию в АТР в ответ на ядерные испытания КНДР.

«Мы готовы произвести как кратко-, так и долгосрочные корректировки нашего военного присутствия», — уточнил Блинкен.

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что власти США дадут мощный ответ на новые ядерные испытания КНДР.