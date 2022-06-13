Экономист Швигликова: Россия будет рада сложившейся из-за эмбарго ситуации

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Экономист из Чехии Илона Швигликова заявила, что Россия будет рада санкциям ЕС из-за подорожания нефти. Страна будет получать дополнительный доход за счёт роста цен.

Такое мнение эксперт высказала в статье для Časopis argument.

При этом в связи с эмбарго на российскую нефть перед европейскими странами стоит сложная задача найти замену поставщику и решить сложную проблему логистики энергетических ресурсов.

«Пока ЕС будет бороться с безопасностью поставок, своей нестабильностью и всем управлением такой операцией, Россия будет радоваться долгосрочному росту цен на нефть», — утверждает Швигликова.

В статье высказывается точка зрения о том, что нефтяное эмбарго — это тот манёвр, который будет иметь серьёзные последствия для Евросоюза.

«Предполагаю, что для Евросоюза они будут значительно хуже, чем для России, которая без труда найдет альтернативные рынки», — уточняет автор.

Ранее экономист Василий Колташов высказался о причинах провала западных санкций против России. По его мнению, слабое влияние европейских ограничений на страну обусловлено некомпетентностью западных экономистов, которые не предупредили власти о последствиях таких мер.

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