В Южной Корее провели совещание из-за артиллерийских стрельб КНДР

Управление национальной безопасности администрации президента Южной Кореи провело совещание по вопросу артиллерийских стрельб КНДР, которые прошли 12 июня.

Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Во время рабочей встречи обсудили информацию о том, что 12 июня Северная Корея выпустила несколько залпов из реактивных систем залпового огня. Представители властей республики обеспокоены этим фактом и тем, что КНДР продолжает наращивать военную мощь.

В правительстве Республики Корея заявили, что будут реагировать на действия КНДР спокойно, но строго.

Ранее министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что в мире разделяют обеспокоенность из-за возможной угрозы повторения событий на Украине в Индо-Тихоокеанском регионе.