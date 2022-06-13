В Южной Корее провели совещание из-за артиллерийских стрельб КНДР

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Управление национальной безопасности администрации президента Южной Кореи провело совещание по вопросу артиллерийских стрельб КНДР, которые прошли 12 июня.

Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Во время рабочей встречи обсудили информацию о том, что 12 июня Северная Корея выпустила несколько залпов из реактивных систем залпового огня. Представители властей республики обеспокоены этим фактом и тем, что КНДР продолжает наращивать военную мощь.

В правительстве Республики Корея заявили, что будут реагировать на действия КНДР спокойно, но строго.

Ранее министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что в мире разделяют обеспокоенность из-за возможной угрозы повторения событий на Украине в Индо-Тихоокеанском регионе.

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