Эксперт Колташов: санкции против России провалились из-за некомпетентных экономистов

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Экономист Василий Колташов высказался о причинах провала западных санкций против России. По его мнению, слабое влияние европейских ограничений на страну обусловлено некомпетентностью западных экономистов, которые не предупредили власти о последствиях таких мер.

Таким мнением эксперт поделился с агентством «Прайм».

«Не нашлось людей, которые, будучи представлены нам как гиганты экономической мысли, способные укрепить западную стратегию в экономике на века, смогли бы донести до политиков мысль, что санкции не будут работать, поскольку мир находится в ситуации подъёма товарных рынков и тотальной инфляции», — цитирует Колташова агентство.

На сегодняшний день антироссийские санкции ударили по странам, которые их ввели. Как считает собеседник «Прайма», это второй просчёт Запада, так как не был разработан план действий.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции и эмбарго на газ из России разрушат экономику Европы.

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