Чавушоглу: Турция ждёт ответа от России по четырёхсторонней встрече по зерну

В Анкаре ожидают от Москвы ответа на предложение провести четырёхстороннюю встречу при участии Украины и ООН по вопросам вывоза зерна из украинских портов, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Он напомнил о недавних переговорах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Анкаре, в ходе которых обсуждалось возобновление переговорного процесса между Россией и Украиной и снятие ограничений на поставки зерна.

«Мы заявили о готовности провести в Стамбуле встречу по этому вопросу между Россией, Украиной, Турцией и ООН, это предложение ООН. Наша позиция была ясно донесена, сейчас мы ждём ответа от России как по встрече, так и по другим деталям», — цитирует дипломата РИА Новости.

Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре ранее заявил, что страны Запада пытаются использовать «зерновой вопрос» на Украине в качестве постоянного раздражителя.

Чавушоглу, со своей стороны, назвал реалистичной идею коридора для вывоза зерна с Украины.