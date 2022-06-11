Адвокат Виктора Бута заявил о неизбежности обмена заключёнными между Россией и США

Обмен отбывающего наказание в тюрьме США российского предпринимателя Виктора Бута на кого-то из осуждённых в России американцев неизбежен, заявил его адвокат Стив Зиссу.

«Считаю, что люди в США наконец начинают осознавать: Виктор Бут, независимо от того, является или нет правдой то, что о нём говорили, будет вскоре освобождён, поэтому давайте попытаемся обменять его на какого-то американца, содержащегося под стражей в России», — сказал он в комментарии ТАСС.

Юрист утвердительно ответил на вопрос, считает ли он фактически неминуемым возможность такого обмена.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее заявила, что российская сторона работает над возвращением находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута.

Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что вызволение из американских тюрем россиян является ключевой задачей российских дипломатов.