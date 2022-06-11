Посол Антонов: США не готовы возобновить диалог с Россией по стратегической стабильности

Короткая ссылка
Российский посол в Америке Анатолий Антонов заявил о том, что США не показывают готовность к возобновлению диалога по стратегической стабильности с Россией. При этом российская сторона готова к обсуждению.

Об этом представитель России в Штатах заявил во время торжественного приёма в посольстве Вашингтона по случаю Дня России.

«На сегодняшний день наши американские коллеги не готовы к возобновлению контактов по стратегической стабильности. Об этом их представители заявляли несколько раз. Поэтому, ждём, когда они созреют», — цитирует Антонова РИА Новости.

Ранее Анатолий Антонов заявил о том, что Россия уже сейчас предлагает Америке обсудить договор об СНВ, действие которого заканчивается в 2026 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить