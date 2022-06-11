Посол Антонов: США не готовы возобновить диалог с Россией по стратегической стабильности

Российский посол в Америке Анатолий Антонов заявил о том, что США не показывают готовность к возобновлению диалога по стратегической стабильности с Россией. При этом российская сторона готова к обсуждению.

Об этом представитель России в Штатах заявил во время торжественного приёма в посольстве Вашингтона по случаю Дня России.

«На сегодняшний день наши американские коллеги не готовы к возобновлению контактов по стратегической стабильности. Об этом их представители заявляли несколько раз. Поэтому, ждём, когда они созреют», — цитирует Антонова РИА Новости.

Ранее Анатолий Антонов заявил о том, что Россия уже сейчас предлагает Америке обсудить договор об СНВ, действие которого заканчивается в 2026 году.