Размер военной помощи Украине со стороны Чехии превысил €140 млн
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По данным агентства, общая сумма военной помощи Киеву возрастает практически после каждого заседания чешского правительства.
В настоящее время рассматривается вопрос отправки на Украину средств химической защиты на сумму около 8 млн крон (около €323 тыс.).
Ранее глава чешского парламентского комитета по европейским делам Ондржей Бенешик объявил, что страна направила Украине танки Т-72 и бронетранспортёры БМП-1.
9 мая в Праге около 500 человек приняли участие в митинге против оказания военной помощи Украине.