Размер военной помощи Украине со стороны Чехии превысил €140 млн

Чехия направила Украине военную помощь на сумму более 3,5 млрд крон (более €140 млн). Об этом сообщило ЧТК со ссылкой на Министерство обороны республики.

По данным агентства, общая сумма военной помощи Киеву возрастает практически после каждого заседания чешского правительства.

В настоящее время рассматривается вопрос отправки на Украину средств химической защиты на сумму около 8 млн крон (около €323 тыс.).

Ранее глава чешского парламентского комитета по европейским делам Ондржей Бенешик объявил, что страна направила Украине танки Т-72 и бронетранспортёры БМП-1.

9 мая в Праге около 500 человек приняли участие в митинге против оказания военной помощи Украине.