В Госдепе США рассказали об издержках от введения санкций против России

Соединённые Штаты и их союзники осознавали, что столкнутся с издержками от введения антироссийских санкций. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус.

«Цель любой санкционной программы состоит в том, чтобы максимально увеличить желаемое воздействие на объект, одновременно смягчая и минимизируя, насколько это возможно, воздействие на нас самих и на наших союзников и партнёров», — приводит ТАСС его слова.

Вудхаус добавил, что Вашингтон и его партнёры не могут «полностью смягчить или избежать негативных побочных последствий» от ограничительных мер.

«Я думаю, что российская санкционная программа — отличный тому пример», — отметил дипломат.

Также США сообщили о намерении ужесточить санкционный режим против России.