В ДНР сообщили, что британские власти так и не вышли на связь по ситуации с наёмниками

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Власти Великобританиии так и не вышли на связь с представителями ДНР по ситуации с осуждёнными ранее британскими наёмниками. Об этом сообщил замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
В ДНР сообщили, что британские власти так и не вышли на связь по ситуации с наёмниками
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Им нужна просто картинка. Никто не выходил на связь», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 1».

Басурин добавил, что Лондон также не контактировал с главой ДНР Денисом Пушилиным.

«Им нужна только картинка. Если бы было желание — они бы нашли способ, как переговорить с нашим руководством и выяснить, есть ли шанс спасти граждан Соединённого Королевства», — отметил он.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.

Все трое намерены обжаловать решение суда о расстреле.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что властям Великобритании следует обращаться к представителям ДНР по поводу ситуации с британскими наёмниками.

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