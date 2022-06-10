В ДНР сообщили, что британские власти так и не вышли на связь по ситуации с наёмниками

Власти Великобританиии так и не вышли на связь с представителями ДНР по ситуации с осуждёнными ранее британскими наёмниками. Об этом сообщил замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

«Им нужна просто картинка. Никто не выходил на связь», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 1».

Басурин добавил, что Лондон также не контактировал с главой ДНР Денисом Пушилиным.

«Им нужна только картинка. Если бы было желание — они бы нашли способ, как переговорить с нашим руководством и выяснить, есть ли шанс спасти граждан Соединённого Королевства», — отметил он.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.

Все трое намерены обжаловать решение суда о расстреле.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что властям Великобритании следует обращаться к представителям ДНР по поводу ситуации с британскими наёмниками.