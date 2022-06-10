Замглавы МИД России Рябков обсудил российско-американские отношения с послом США

Замглавы МИД России Сергей Рябков встретился с послом США Джоном Салливаном, стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«10 июня заместитель министра иностранных дел Российской Федерации С.А. Рябков встретился с послом США в Москве Дж. Салливаном. Обсуждены некоторые вопросы двусторонней повестки дня», — говорится в сообщении.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что российско-американские дипломатические отношения крайне ограниченны, а политический диалог двух стран находится на беспрецедентно низком уровне.