В МИД Нидерландов не стали отвечать на вопрос о поддержке властями членства Украины в ЕС

В МИД Нидерландов ушли от ответа на вопрос о поддержке властями членства Украины в ЕС, отметив, что ожидают мнения по этому поводу от Еврокомиссии.

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«Нидерланды ожидают заключение Европейской комиссии, которое, как ожидается, будет представлено в ближайшее время», — цитирует РИА Новости официального представителя МИД страны Тессу ван Стаден. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники и дипломатические документы сообщало, что Нидерланды и Дания не поддерживают идею предоставления Украине статуса кандидата на членство в Европейский союз. Официальный представитель ЕК Эрик Мамер заявил, что Еврокомиссия 17 июня обсудит предоставление Украине статуса страны — кандидата в Евросоюз.