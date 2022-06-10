Во Франции заявили о готовности участвовать в разблокировке порта в Одессе

Франция готова участвовать в разблокировке порта в Одессе. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

«Мы готовы предложить свои услуги всем сторонам, чтобы организовать операцию для восстановления доступа к порту Одессы в полной безопасности, чтобы туда можно было отправлять суда, несмотря на то что морское пространство вокруг него заминировано», — говорится в заявлении.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что украинские мины мешают выводу судов с зерном из украинских портов.

Глава МИД России Сергей Лавров также подчеркнул, что Москва гарантирует беспрепятственный вывоз украинского зерна судами, но для этого необходимо разминирование прибрежных вод представителями Украины.