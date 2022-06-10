В Германии выявили первый случай оспы обезьян среди военных США

Военнослужащий США на одной из баз в Германии заразился вирусом оспы обезьян, это первый случай заболевания в американских вооружённых силах.

Об этом сообщает CNN.

«У проходящего службу в Штутгарте военного выявлена оспа обезьян. Он находится в изоляции в военной клинике», — сообщает телеканал.

В самих США по состоянию на 9 июня было выявлено 45 случаев заражения оспой обезьян.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России не выявлено случаев заболевания оспой обезьян.

Профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, в беседе с НСН высказался о ситуации с оспой обезьян.