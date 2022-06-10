В Германии выявили первый случай оспы обезьян среди военных США
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Об этом сообщает CNN.
«У проходящего службу в Штутгарте военного выявлена оспа обезьян. Он находится в изоляции в военной клинике», — сообщает телеканал.
В самих США по состоянию на 9 июня было выявлено 45 случаев заражения оспой обезьян.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России не выявлено случаев заболевания оспой обезьян.
Профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, в беседе с НСН высказался о ситуации с оспой обезьян.