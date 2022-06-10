В Германии выявили первый случай оспы обезьян среди военных США

Короткая ссылка
Военнослужащий США на одной из баз в Германии заразился вирусом оспы обезьян, это первый случай заболевания в американских вооружённых силах.
В Германии выявили первый случай оспы обезьян среди военных США
  • Gettyimages.ru
  • © Caia Image

Об этом сообщает CNN.

«У проходящего службу в Штутгарте военного выявлена оспа обезьян. Он находится в изоляции в военной клинике», — сообщает телеканал.

В самих США по состоянию на 9 июня было выявлено 45 случаев заражения оспой обезьян.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России не выявлено случаев заболевания оспой обезьян.

Профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, в беседе с НСН высказался о ситуации с оспой обезьян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить