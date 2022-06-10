Замглавы МИД России Рябков и посол Ирана осудили резолюцию МАГАТЭ с критикой Тегерана

Замглавы МИД России Сергей Рябков и посол Ирана в Москве Казем Джалали осудили принятие резолюции МАГАТЭ с критикой в адрес Тегерана за недостаточное раскрытие информации по ядерной программе.

«В фокусе внимания были события, происходящие на очередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ в Вене. Стороны выступили с категорическим осуждением деструктивных действий США и их союзников из числа членов совета, инициировавших постановку на голосование и высказавшихся за принятие антииранской резолюции, которая носит ярко выраженную политизированную окраску», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Стороны также обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран решительно и пропорционально ответит на резолюцию МАГАТЭ с критикой в адрес Ирана за недостаточное раскрытие информации по ядерной программе.