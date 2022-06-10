В Китае заявили о необходимости армиям КНР и США избегать конфликтов и конфронтации

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ на встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что армиям двух стран следует избегать конфликтов и конфронтации.

Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал на полях международной конференции по вопросам безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

«США должны рационально относиться к развитию и росту Китая, не следует осуществлять нападки, очернять, сдерживать или оказывать давление на Китай, не нужно вмешиваться во внутренние дела Китая и наносить ущерб его интересам, только так можно улучшить американо-китайские отношения», — цитирует Вэй Фэнхэ Центральное телевидение КНР.

Китайский министр подчеркнул, что стабильные отношения между вооружёнными силами «имеют крайне важное значение для развития двусторонних межгосударственных отношений, армиям двух стран следует избегать конфликтов и конфронтации».

23 мая в Белом доме разъяснили слова американского лидера Джо Байдена о готовности США защищать Тайвань.