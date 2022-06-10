МИД России: Британии по поводу осуждённых британских наёмников следует обращаться в ДНР
- globallookpress.com
- © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
Об этом говорится на сайте российского ведомства.
«Со своей стороны неоднократно информировали посольство Великобритании в Москве о том, что по всем вопросам пленённых англичан следует обращаться к властям Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики. Насколько мы понимаем, никакой инициативы в этом плане Лондон не проявил, даже несмотря на просьбы к британским властям родственников наёмников», — отметила она.
Захарова подчеркнула, что, вопреки заявлениям британских официальных лиц, Пиннер и Эйслин являются именно наёмниками, а не военнопленными.
«Направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наёмники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного», — отметила представитель МИД России.
9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины. Все трое намерены обжаловать решение суда о расстреле.