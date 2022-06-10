МИД России: Британии по поводу осуждённых британских наёмников следует обращаться в ДНР

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что властям Великобритании следует обращаться к представителям Донецкой Народной Республики по поводу осуждённых на смерть в ДНР британских наёмников Шона Пиннера и Эйдена Эслина, участвовавших в боях на стороне Украины.

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«Со своей стороны неоднократно информировали посольство Великобритании в Москве о том, что по всем вопросам пленённых англичан следует обращаться к властям Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики. Насколько мы понимаем, никакой инициативы в этом плане Лондон не проявил, даже несмотря на просьбы к британским властям родственников наёмников», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что, вопреки заявлениям британских официальных лиц, Пиннер и Эйслин являются именно наёмниками, а не военнопленными.

«Направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наёмники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного», — отметила представитель МИД России.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины. Все трое намерены обжаловать решение суда о расстреле.