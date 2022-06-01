В Италии сообщили о 20 подтверждённых случаях оспы обезьян

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В Италии к настоящему времени зафиксировали 20 случаев инфицирования оспой обезьян, заявил в эфире радиостанции Rai Radio 1 замминистра здравоохранения страны Пьерпаоло Силери.
В Италии сообщили о 20 подтверждённых случаях оспы обезьян
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«У нас в Италии — 20 случаев. Из них 19 представляют собой истории людей, которые путешествовали там, где были выявлены цепочки контактов. И возможно, — это ещё не подтверждено, — только в одном случае речь идёт о вторичном заражении», — цитирует его РИА Новости.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявил, что в 30 странах мира подтверждено более 550 случаев заболевания оспой обезьян.

Центр профилактики и контроля заболеваний Нигерии сообщил о первом случае летального исхода от обезьяньей оспы.

Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил сомнения ВОЗ в том, что распространение обезьяньей оспы среди людей удастся полностью сдержать.

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