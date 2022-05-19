Генконсульство России: вопрос с открытием банковского счёта в Хьюстоне решён
«Вопрос с финансовой организацией благодаря усилиям центра (руководства МИД России. — RT) и посольства (России в Вашингтоне) удалось урегулировать», — заявил Захаров, его слова приводит ТАСС.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов в эфире «Россия 1» заявил, что работа российского посольства в Вашингтоне заблокирована американскими властями, а счета двух российских генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке закрыты банком Bank of America.
Позднее американский Citibank открыл счёт для генконсульства России в Нью-Йорке.