Politico: США не хотят затягивать конфликт на Украине и отказываются поставлять Киеву РСЗО
«Украинские официальные лица всё больше разочаровываются в том, что администрация (президента США Джо. — RT) Байдена сопротивляется предоставлению американских ракетных систем дальнего радиуса действия», — говорится в материале.
По данным издания, американские власти опасаются, что это оружие может быть использовано для нанесения ударов по территории России, что спровоцирует «расширение и затягивание конфликта с Украиной».
Ранее министр обороны США Ллойд Остин обсудил продолжение военной помощи Киеву с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
До этого американский президент Джо Байден подписал закон о поставках Украине оружия по ленд-лизу.