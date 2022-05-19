Politico: США не хотят затягивать конфликт на Украине и отказываются поставлять Киеву РСЗО

Власти Соединённых Штатов не хотят поставлять на Украину реактивные системы залпового огня (РСЗО), поскольку опасаются затягивания конфликта. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

«Украинские официальные лица всё больше разочаровываются в том, что администрация (президента США Джо. — RT) Байдена сопротивляется предоставлению американских ракетных систем дальнего радиуса действия», — говорится в материале.

По данным издания, американские власти опасаются, что это оружие может быть использовано для нанесения ударов по территории России, что спровоцирует «расширение и затягивание конфликта с Украиной».

Ранее министр обороны США Ллойд Остин обсудил продолжение военной помощи Киеву с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

До этого американский президент Джо Байден подписал закон о поставках Украине оружия по ленд-лизу.