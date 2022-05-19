Авиация стран НАТО примет участие в военных учениях Эстонии

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В Главном штабе Сил обороны Эстонии заявили, что в военных учениях страны Siil — 2022 примет участие авиация стран — членов Североатлантического альянса.

«В учениях участвуют ВВС Бельгии, Великобритании, Испании, Литвы, Польши, США, Франции и Чехии, а также самолёты и вертолёты Эстонии», — говорится в официальном заявлении.

Отмечается, что в рамках учений с 16 мая по 5 июня авиация выполнит учебные полёты и полёты на малых высотах над Эстонией. 

Также в учениях впервые примет участие десантный корабль USS Kearsarge.

Ранее стало известно, что в учениях Siil — 2022 в Эстонии примут участие порядка 15 тыс. военнослужащих страны и союзников и партнёров из стран НАТО.

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