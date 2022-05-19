Матвиенко прокомментировала планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала планы Швеции и Финляндии вступить в Североатлантический альянс.

«Конечно же, вступление этих стран в НАТО негативно скажется и на политическом состоянии Европы. Не добавит ей стабильности. Потому что ранее Швеция и Финляндия демонстрировали реальный нейтралитет. И мы, и все ценили такую позицию», — заявила она в интервью газете «Известия».

По мнению Матвиенко, решение о присоединении к альянсу страны приняли «под давлением коллективного Запада, в первую очередь США и НАТО».

Ответная реакция России в военном плане будет соразмерна и адекватна присутствию НАТО на территориях Финляндии и Швеции, пояснила она.

«Могу точно заверить, что безопасность России будет, безусловно, обеспечена», — заключила Матвиенко.

Ранее послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО.

Столтенберг заявил, что альянс намерен гарантировать скорейшее решение вопросов включения Швеции и Финляндии в альянс.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об ответных мерах Москвы на решение Хельсинки вступить в НАТО.