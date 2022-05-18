Полковник Менге рассказал о местонахождении боевой группы НАТО в Румынии

Командующий тактической группой передового присутствия НАТО в Румынии полковник Венсан Менге в ходе пресс-конференции рассказал о местонахождении боевой группы Североатлантического альянса на территории Румынии.

«В настоящее время мы активны и начинаем наращивать мощь. Большая часть батальона находится в Констанце, на базе Михаил Когэлничану, (затем. — RT) мы переместимся в Чинку. Мы оставим войска и на базе Михаил Когэлничану, но я сказал бы, что центр тяжести будет в Чинку», — приводит его слова ТАСС.

Отмечается, что перемещение части войск запланировано на июнь.

Менге уточнил, что численность батальона составит около 1 тыс. военных из Франции, Бельгии и Нидерландов.

Ранее заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что НАТО рассчитывает разместить постоянную боевую группировку в Румынии.