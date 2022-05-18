Полковник Менге рассказал о местонахождении боевой группы НАТО в Румынии

Короткая ссылка
Командующий тактической группой передового присутствия НАТО в Румынии полковник Венсан Менге в ходе пресс-конференции рассказал о местонахождении боевой группы Североатлантического альянса на территории Румынии.

«В настоящее время мы активны и начинаем наращивать мощь. Большая часть батальона находится в Констанце, на базе Михаил Когэлничану, (затем. — RT) мы переместимся в Чинку. Мы оставим войска и на базе Михаил Когэлничану, но я сказал бы, что центр тяжести будет в Чинку», — приводит его слова ТАСС.

Отмечается, что перемещение части войск запланировано на июнь.

Менге уточнил, что численность батальона составит около 1 тыс. военных из Франции, Бельгии и Нидерландов.

Ранее заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что НАТО рассчитывает разместить постоянную боевую группировку в Румынии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить