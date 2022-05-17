Белый дом: планов визита Байдена на Украину нет

Короткая ссылка
Планов организации визита президента США Джо Байдена на Украину на данный момент нет, заявила новый пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Знаю, что он, разумеется, хочет посетить Украину в будущем. Однако совершенно нет планов ехать. Точнее, нет на данном этапе», — приводит ТАСС слова Жан-Пьер на брифинге.

Она напомнила о недавнем визите на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена и шефа Пентагона Ллойда Остина.

Пресс-секретарь добавила, что Байден регулярно разговаривает с украинским лидером Владимиром Зеленским по телефону.

9 мая Байден подписал закон о поставках Украине оружия по ленд-лизу, сообщили в Белом доме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить