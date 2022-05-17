Белый дом: планов визита Байдена на Украину нет

Планов организации визита президента США Джо Байдена на Украину на данный момент нет, заявила новый пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Знаю, что он, разумеется, хочет посетить Украину в будущем. Однако совершенно нет планов ехать. Точнее, нет на данном этапе», — приводит ТАСС слова Жан-Пьер на брифинге.

Она напомнила о недавнем визите на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена и шефа Пентагона Ллойда Остина.

Пресс-секретарь добавила, что Байден регулярно разговаривает с украинским лидером Владимиром Зеленским по телефону.

9 мая Байден подписал закон о поставках Украине оружия по ленд-лизу, сообщили в Белом доме.