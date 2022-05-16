Власти Шанхая объявили о поэтапном снятии коронавирусных ограничений до конца июня

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Вице-мэр Шанхая Цзун Мин в ходе пресс-конференции заявил о намерении властей города начать поэтапное снятие коронавирусных ограничений для возвращения граждан к нормальной жизни до конца июня.

«С 1 июня и до середины или конца месяца при сохранении строгих противоэпидемических мер для предотвращения отскока назад и контроля за рисками будут приняты всесторонние меры профилактики и контроля для полного восстановления нормальной жизни во всём городе», — приводит слова Цзун Мина ТАСС.

В частности, будет поэтапно сниматься карантин с жилых комплексов, где за последние две недели не было выявлено новых случаев заболевания коронавируса.

Локдаун в некоторых районах Шанхая начали вводить с 28 марта, а 1 апреля закрыли уже весь город. Отдельные жилые зоны мегаполиса посадили на карантин с середины марта.

Ранее в Шанхае сообщили о вспышке коронавируса.

С 28 марта власти города ограничили движение общественного транспорта из-за роста числа бессимптомных больных COVID-19. Также были расширены локальные локдауны в отдельных районах.

Китайское Минобороны направило в Шанхай около 2 тыс. военных медработников для ликвидации вспышки коронавируса.

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