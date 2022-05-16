Генсек ООН Гутерреш осудил расизм с связи со стрельбой в супермаркете в Буффало
«Генеральный секретарь был потрясен убийством десяти человек в результате... акта расистского насильственного экстремизма в Буффало», — цитирует его РИА Новости.
Хак отметил, что Гутерреш выразил надежду на торжество правосудия.
В американском городе Буффало ранее произошла стрельба: злоумышленник вошёл в супермаркет и открыл огонь по людям.
В результате инцидента погибли десять человек.
Власти не исключили мотива расовой ненависти в действиях мужчины, устроившего стрельбу в Буффало.