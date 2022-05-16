Генсек ООН Гутерреш осудил расизм с связи со стрельбой в супермаркете в Буффало

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил любые проявления расизма в связи с убийством десяти человек в супермаркете американского города Буффало, штат Нью-Йорк. Об этом сообщил заместитель официального представителя Генсека Фархан Хак.

«Генеральный секретарь был потрясен убийством десяти человек в результате... акта расистского насильственного экстремизма в Буффало», — цитирует его РИА Новости.

Хак отметил, что Гутерреш выразил надежду на торжество правосудия.

В американском городе Буффало ранее произошла стрельба: злоумышленник вошёл в супермаркет и открыл огонь по людям.

В результате инцидента погибли десять человек.

Власти не исключили мотива расовой ненависти в действиях мужчины, устроившего стрельбу в Буффало.