Премьер Швеции заявила, что членство в НАТО положительно скажется на безопасности страны

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Вступление Швеции в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа, заявила премьер-министр Магдалена Андерссон.
Премьер Швеции заявила, что членство в НАТО положительно скажется на безопасности страны
  • AP
  • © Matt Dunham

«Мы считаем, что лучшее для Швеции и безопасности шведского народа — это вступление в НАТО», — цитирует её РИА Новости.

Ранее правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции официально приняла решение о подаче заявки на членство в альянсе.

До этого о соответствующем решении сообщили власти Финляндии.

Президент России Владимир Путин отметил, что отказ Финляндии от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности страны не существует.

Москва также предупредила, что Россия в случае вступления Финляндии в НАТО будет вынуждена предпринять ответные шаги, в том числе военно-технического характера.

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