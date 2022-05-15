Байден прокомментировал гибель десяти человек при стрельбе в американском Буффало

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден, комментируя стрельбу в супермаркете города Буффало в штате Нью-Йорк, заявил о важности борьбы с внутренним терроризмом.

«Любой акт внутреннего терроризма, включая те, которые совершаются во имя отвратительной идеологии белых националистов, чужд всему тому, за что мы выступаем в Америке», — приводит РИА Новости его слова.

Байден призвал сделать всё возможное, чтобы искоренить «разжигаемый ненавистью внутренний терроризм» в США.

Ранее стало известно, что число погибших при стрельбе в супермаркете в Буффало увеличилось до десяти.

Власти также не исключили мотива расовой ненависти в действиях мужчины, устроившего стрельбу в Буффало.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить