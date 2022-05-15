Байден прокомментировал гибель десяти человек при стрельбе в американском Буффало

Президент США Джо Байден, комментируя стрельбу в супермаркете города Буффало в штате Нью-Йорк, заявил о важности борьбы с внутренним терроризмом.

«Любой акт внутреннего терроризма, включая те, которые совершаются во имя отвратительной идеологии белых националистов, чужд всему тому, за что мы выступаем в Америке», — приводит РИА Новости его слова.

Байден призвал сделать всё возможное, чтобы искоренить «разжигаемый ненавистью внутренний терроризм» в США.

Ранее стало известно, что число погибших при стрельбе в супермаркете в Буффало увеличилось до десяти.

Власти также не исключили мотива расовой ненависти в действиях мужчины, устроившего стрельбу в Буффало.