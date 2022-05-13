В Кабуле уверены, что афганские власти сами способны справиться с ИГ

Афганские власти могут сами бороться с «Исламским государством»* и контролируют территорию республики, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал.

Гарвал, назначенный «Талибаном»**, приступил к работе в Москве в апреле, напоминает агентство.

«То, что публикуют СМИ о том, что мы не можем контролировать угрозу ИГИЛ*, — это всё пропаганда. Наша власть может контролировать нашу страну, нашу территорию. Так что не стоит беспокоиться об этом... Они не такие сильные, чтобы мы просили кого-то о помощи. Мы сами можем справиться с этой проблемой», — сказал Гарвал.

Он выразил уверенность в том, что «ситуация не дойдёт до такого уровня, что они могут усилиться настолько», чтобы Кабул просил помощи.

«Такого мы не допустим», — сказал глава афганской дипмиссии.

В феврале заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что некоторые бывшие афганские силовики присоединились к ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.