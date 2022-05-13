«Рёнхап»: в КНДР заявили более чем о 18 тысячах случаев коронавируса

В КНДР выявлено более 18 тыс. случаев заболевания коронавирусом, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на государственные северокорейские СМИ.

Отмечается, что в стране зафиксировано шесть летальных исходов в результате заболевания COVID-19. Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын сообщил о «неожиданно» сложившейся в КНДР чрезвычайной ситуации из-за COVID-19.