«Рёнхап»: в КНДР заявили более чем о 18 тысячах случаев коронавируса

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В КНДР выявлено более 18 тыс. случаев заболевания коронавирусом, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на государственные северокорейские СМИ.

Отмечается, что в стране зафиксировано шесть летальных исходов в результате заболевания COVID-19.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын сообщил о «неожиданно» сложившейся в КНДР чрезвычайной ситуации из-за COVID-19.

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