Небензя назвал абсурдными обвинения российских военных в насилии на Украине

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Обвинения российских военных в насилии в отношении детей на территории Украины абсурдны. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Небензя назвал абсурдными обвинения российских военных в насилии на Украине
  • AP
  • © Seth Wenig

«Сегодня мы в очередной раз услышали от ряда коллег обвинения в адрес российских военных в совершении актов насилия, включая сексуальное, в отношении детей. Это прозвучало, в частности, у британской коллеги, но и у других... Эти обвинения абсурдны», — приводит ТАСС его слова на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине.

Небензя уточнил, что в интервью БелСат уполномоченная президента Украины по правам ребёнка Дарья Герасимчук заявила об отсутствии подтверждённых фактов насилия со стороны российских военных.

Ранее российский постпред при ООН заявил, что происходящее вокруг Украины является прокси-войной коллективного Запада против России.

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