В Минобороны Великобритании заявили о намерении поставить на Украину средства ПВО

Короткая ссылка
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что принял решение о поставке на Украину систем ПВО ближнего действия.
В Минобороны Великобритании заявили о намерении поставить на Украину средства ПВО
  • AP
  • © Olivier Matthys

Как заявил Уоллес на мероприятии, организованном американской газетой The Washington Post, он принял это решение, чтобы России «было ещё сложнее достигать целей на Украине». 

«Это не ПВО дальнего действия, но это осложнит задачу полётов», — цитирует его ТАСС.

Ранее Уоллес заявил, что Лондон не поставлял Киеву оружие дальнего радиуса действия, которое Украина могла бы использовать для ударов по целям внутри России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить