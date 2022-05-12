В Минобороны Великобритании заявили о намерении поставить на Украину средства ПВО

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что принял решение о поставке на Украину систем ПВО ближнего действия.

Как заявил Уоллес на мероприятии, организованном американской газетой The Washington Post, он принял это решение, чтобы России «было ещё сложнее достигать целей на Украине».

«Это не ПВО дальнего действия, но это осложнит задачу полётов», — цитирует его ТАСС.

Ранее Уоллес заявил, что Лондон не поставлял Киеву оружие дальнего радиуса действия, которое Украина могла бы использовать для ударов по целям внутри России.