Минобороны Британии: Лондон не поставлял Киеву оружие для ударов по целям внутри России

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в беседе с The Washington Post заявил, что Лондон не поставлял Киеву оружие дальнего радиуса действия, которое Украина могла бы использовать для ударов по целям внутри России.

«Что касается британского вооружения, во-первых, мы не предоставляли такое вооружение, которое позволяло бы им делать это, мы не предоставляли им вертолёты, самолёты или оружие такого дальнего радиуса действия, поэтому вряд ли это оружие может быть использовано за пределами границы», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о возможности использования Украиной британского оружия для ударов по России.

Уоллес также уточнил, что Британия не намерена вступать в прямой конфликт с Россией из-за ситуации на Украине.

Ранее замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что для Украины «абсолютно легитимно» наносить удары в глубине России, чтобы нарушить логистику военных поставок.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала слова Хиппи.

В свою очередь, Министерство обороны России предупредило Британию, что прямое провоцирование Лондоном киевского режима на нанесение ударов по объектам на российской территории приведёт к пропорциональному ответу.