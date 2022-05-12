Посол России в Польше Андреев рассказал подробности нападения в Варшаве 9 мая

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев рассказал подробности нападения на кладбище советских воинов в Варшаве 9 мая.

Об этом сообщает «Пятый канал».

По его словам, изначально толпа заблокировала вход на кладбище ему, его супруге и сотрудникам российского посольства.

При этом полиция Варшавы не приняла мер для предотвращения провокаций.

«Потом начались скандирования, угрозы, тычки, пинки со сторон. Потом прилетел этот сироп несчастный. Вот минут 15, наверное, мы пытались хоть какой-то отклик от них (сотрудников полиции. — RT) получить — не получалось», — отметил Андреев.

Он рассказал, что полиция появилась уже после инцидента и «принялась «усиленно обеспечивать»... как потом сказал министр внутренних дел (Польши Мариуш Каминьский. — RT), «безопасный отъезд посла с кладбища».

9 мая на посла России в Польше Сергея Андреева напали, его облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.

Сам дипломат позже заявил, что нападение на дипломатов на кладбище советских воинов в Варшаве 9 мая не было спонтанным и готовилось на протяжении длительного времени.

В российском МИД сообщили, что Россия ждёт официальных извинений от Польши из-за инцидента с нападением на российского посла в Варшаве.