Госсекретарь США Блинкен посетит 14—16 мая Германию и Францию

Короткая ссылка
Госсекретарь США Энтони Блинкен совершит визиты в Германию и Францию 14—16 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.
Госсекретарь США Блинкен посетит 14—16 мая Германию и Францию
  • AP
  • © Brendan Smialowski/Pool

«Блинкен 14—16 мая отправится в Германию и Францию для участия в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО в Берлине», — приводит РИА Новости заявление.

В Госдепе добавили, что глава американского внешнеполитического ведомства также примет участие в заседании Совета по торговле и технологиям США и ЕС в Париж-Сакле, Франция.

Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман обсудила планы по ужесточению санкций против России в ходе встречи с коллегами из Великобритании, Германии, Италии и Франции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить