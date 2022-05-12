Госсекретарь США Блинкен посетит 14—16 мая Германию и Францию

Госсекретарь США Энтони Блинкен совершит визиты в Германию и Францию 14—16 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.

«Блинкен 14—16 мая отправится в Германию и Францию для участия в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО в Берлине», — приводит РИА Новости заявление.

В Госдепе добавили, что глава американского внешнеполитического ведомства также примет участие в заседании Совета по торговле и технологиям США и ЕС в Париж-Сакле, Франция.

Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман обсудила планы по ужесточению санкций против России в ходе встречи с коллегами из Великобритании, Германии, Италии и Франции.