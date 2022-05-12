Госсекретарь США Блинкен посетит 14—16 мая Германию и Францию
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«Блинкен 14—16 мая отправится в Германию и Францию для участия в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО в Берлине», — приводит РИА Новости заявление.
В Госдепе добавили, что глава американского внешнеполитического ведомства также примет участие в заседании Совета по торговле и технологиям США и ЕС в Париж-Сакле, Франция.
Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман обсудила планы по ужесточению санкций против России в ходе встречи с коллегами из Великобритании, Германии, Италии и Франции.