Le Figaro: в Камеруне разбился самолёт с 11 человеками на борту
По данным Le Figaro со ссылкой на Минтранс Камеруна, на борту самолёта находились 11 человек, ведутся поиски пассажиров. Информации о жертвах крушения пока что не поступало.
Представитель ведомства отметил, что диспетчеры сначала потеряли связь с самолётом, а потом его обнаружили в лесу недалеко от города Нанга Эбоко.
Ранее на юге Китая Boeing 737 потерпел крушение.
На борту находились 132 человека: 123 пассажира и девять членов экипажа.
Все они признаны погибшими.