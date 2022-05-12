Le Figaro: в Камеруне разбился самолёт с 11 человеками на борту

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В центральной части Камеруна потерпел крушение следовавший из аэропорта Яунде-Нсимален в Белабо на востоке страны самолёт, зафрахтованный компанией Cameroon Oil Transportation Company S.A. (COTCO).

По данным Le Figaro со ссылкой на Минтранс Камеруна, на борту самолёта находились 11 человек, ведутся поиски пассажиров. Информации о жертвах крушения пока что не поступало.

Представитель ведомства отметил, что диспетчеры сначала потеряли связь с самолётом, а потом его обнаружили в лесу недалеко от города Нанга Эбоко.

Ранее на юге Китая Boeing 737 потерпел крушение.

На борту находились 132 человека: 123 пассажира и девять членов экипажа.

Все они признаны погибшими.

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