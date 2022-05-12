Захарова прокомментировала заявление Байдена об ответственных за инфляцию в США

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента США об ответственных за инфляцию в Соединённых Штатах.

Она напомнила об оговорке американского лидера, который сказал, что угроза номер один — это «сильная сторона, которую США построили — инфляция». 

«Вот оно как. Инфляция в США по Байдену — это дело рук пандемии, России и сильная сторона, построенная американской администрацией. Предельно ясно одно: так американцев давно не дурачили», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее Байден в ходе пресс-конференции не смог ответить на вопрос одного из американских журналистов, считает ли он себя и свою администрацию ответственными за повышение цен.

Ключевыми причинами инфляции американский лидер назвал COVID-19 и «действия президента России Владимира Путина».

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