Антонов: игра в «отмену России» граничит с идеями расового превосходства
В статье для Newsweek он отметил, что даже во времена холодной войны Россия и США не прекращали культурных, образовательных и научных контактов.
«Хочется верить, что здравомыслие возобладает и позволит прекратить опасную игру в «отмену России», граничащую с идеями расового превосходства», — сказал Антонов.
По словам дипломата, в США развёрнута кампания по «отмене всего русского», наблюдаются бездоказательные и огульные обвинения в адрес России «с целью закрепить за ней образ изгоя».
Он также рассказал о гонениях на активистов русскоязычной диаспоры в США.