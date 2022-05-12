Антонов: игра в «отмену России» граничит с идеями расового превосходства

Короткая ссылка
Игра в «отмену России» граничит с идеями расового превосходства, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

В статье для Newsweek он отметил, что даже во времена холодной войны Россия и США не прекращали культурных, образовательных и научных контактов.

«Хочется верить, что здравомыслие возобладает и позволит прекратить опасную игру в «отмену России», граничащую с идеями расового превосходства», — сказал Антонов.

По словам дипломата, в США развёрнута кампания по «отмене всего русского», наблюдаются бездоказательные и огульные обвинения в адрес России «с целью закрепить за ней образ изгоя».

Он также рассказал о гонениях на активистов русскоязычной диаспоры в США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить