Президент и премьер Финляндии объявят о своей позиции по присоединению страны к НАТО
«Президент Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин в четверг, в 10:00, совместно объявят свою позицию по НАТО», — сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на канцелярию финского президента.
Отмечается, что это станет первым признаком того, что государство подаёт заявку на членство в альянсе.
Ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что наложит вето на членство Финляндии и Швеции в НАТО в рамках предстоящего саммита в Мадриде.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что если Швеция и Финляндия войдут в состав альянса, то протяжённость сухопутных границ альянса с Россией вырастет более чем вдвое.