Президент и премьер Финляндии объявят о своей позиции по присоединению страны к НАТО

Президент и премьер-министр Финляндии Саули Ниинистё и Санна Марин 12 мая объявят о своей позиции по возможному членству страны в НАТО.

«Президент Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин в четверг, в 10:00, совместно объявят свою позицию по НАТО», — сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на канцелярию финского президента.

Отмечается, что это станет первым признаком того, что государство подаёт заявку на членство в альянсе.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что наложит вето на членство Финляндии и Швеции в НАТО в рамках предстоящего саммита в Мадриде.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что если Швеция и Финляндия войдут в состав альянса, то протяжённость сухопутных границ альянса с Россией вырастет более чем вдвое.